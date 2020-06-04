Общество

RT на русскомRT на русскомСК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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СК возбудил против социалиста Платошкина дело о склонении к беспорядкам

РБК11:38

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

RT на русском11:14

СК возбудил против левого видеоблогера Николая Платошкина уголовные дела о массовых беспорядках и фейках

Медиазона09:50

В отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина возбудили дело

ТАСС10:25

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

РИА Новости10:16

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина. Он под домашним арестом

Весьма10:01

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Российская газета10:36
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Общество

Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

РИА Новости 17:19
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Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
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Политика

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3,1K
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
1,6K
Общество

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к испытаниям

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих.
Lenta.ru 18:04
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Общество

В Москве скончался ещё 61 пациент с коронавирусом

RT на русском 02 июня в 16:35
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
2,6K
Наука

Разработан антибиотик, уничтожающий самые устойчивые бактерии

Удалось создать новый антибиотик, который уничтожает любые бактерии.
ToDay News Ufa 11:18
19
Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами

В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Происшествия

Нефтепродукты после аварии в Норильске не попали в Карское море

После разлива топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты не попали в Карское море, заявили в пресс-службе городской мэрии в среду, 3 июня.
Известия вчера в 11:58
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США.
Lenta.ru 13:14
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Армия и оружие

В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США

Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
ТАСС 06:41
8
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот.
Газета.Ru 01:58
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Экономика

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Политика

ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию

Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
РИА Новости 07:21
769
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
36
Армия и оружие

Два новых звания ввели в ВСУ по стандартам НАТО

Телеканал 360° 11:46
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов переболел коронавирусом

StarHit.ru 13:03
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Игры

Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News 10:55
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
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Политика

Лукашенко объявил об отставке правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому действующий состав правительства отправляется в отставку, сообщает БЕЛТА.
Ридус вчера в 12:30
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Экономика

В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM вчера в 03:45
1,7K
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Платошкин Николай Николаевич
Российский дипломат
Российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм».
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