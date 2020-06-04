Общество

RT на русскомRT на русскомСК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Тем временем на официальном сайте СКР появилось сообщение
 о том, что в отношении Николая Платошкина возбуждены два уголовных дела: части 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков»), а также статьи 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
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Платошкин Николай Николаевич
Российский дипломат
Российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм».
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