Происшествия
ИзвестияСК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление СК в пятницу, 17 января.
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
Как сообщает следственное управление, госпоже Мазиной вменяют ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), другим, пока не установленным сотрудникам министерства здравоохранения Саратовской области — ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).Коммерсантъ09:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Политика
В сенате США начался процесс импичмента Трампа
Сенат США дал старт процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Общество
Полиция пришла домой к Юлии Галяминой после ее предложения выйти на митинг 19 января
Ранее муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский призвала противников изменения Конституции присоединиться к антифашистскому шествию 19 января.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Общество
Путин предложил выплачивать материнский капитал за рождение первенца
Владимир Путин предложил распространить программу материнского капитала на рождение первого ребёнка.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Политика
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Происшествия
В Новокузнецке мужчина открыл стрельбу в здании суда
В Новокузнецке мужчина открыл стрельбу в здании суда. Об этом пишет телеграм-канал "112". О происшествии стало известно 16 января.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Армия и оружие
Силовики Украины сообщают об артобстрелах со стороны ДНР и ЛНР
Режим прекращения огня был нарушен девять раз со стороны ДНР и ЛНР 16 января, сообщает пресс-центр объединенных сил Украины в «Фейсбуке».
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах купания на Крещение
Жителей России предупредили об опасности купания во время крещенский морозов.