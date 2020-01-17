Происшествия

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление СК в пятницу, 17 января.
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Как сообщает
 следственное управление, госпоже Мазиной вменяют ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), другим, пока не установленным сотрудникам министерства здравоохранения Саратовской области — ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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