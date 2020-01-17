с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление СК в пятницу, 17 января.

Хоккей Главный тренер «Лады» Титов покинул свой пост Контракт с Титовым расторгнут по обоюдному согласию сторон, вместе с ним волжскую команду покидают члены его штаба - старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов.

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

Происшествия Известный адвокат арестован в Петербурге по делу о взятке для суда По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.

Общество Студентам ВШЭ запретили делать политические заявления от имени вуза В начале декабря прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил статуса студенческой организации издаваемый студентами ВШЭ журнал DOXA.

Политика Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.

Технологии Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5 В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

Политика ВЦИОМ: рейтинг одобрения Путина вырос после послания Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после послания Федеральному собранию, передает «Интерфакс».

Политика Сенат США начал процесс по импичменту Трампа В Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес президента США Дональда Трампа, которые передала Палата представителей Конгресса.

Происшествия Георгий Кутоян обнаружен застреленным В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.