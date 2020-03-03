Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома». По предварительным данным, пострадали семь человек.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета
, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.
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