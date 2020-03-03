Происшествия
RT на русскомСК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре
Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома». По предварительным данным, пострадали семь человек.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.КТВ-Луч13:32
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Игры
Никогда не поздно – трейлер первого глобального мода для Metro 2033
Разработчики мода отметили, что «Проводник» создаётся для Metro 2033 потому, что доступный энтузиастам инструментарий «по максимуму работает только в версии игры 2010 года».
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Футбол
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Челси»
В матче 1/8 Кубка Англии «Челси» обыграл на домашнем поле «Ливерпуль» со счетом 2:0.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Спорт
Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян
Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ".
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Футбол
«ПСЖ» отказался отпустить Мбаппе на Олимпиаду
«Пари Сен-Жермен» сообщил Французской федерации футбола (ФФФ), что клуб отказывается отпускать нападающего Килиана Мбаппе в сборную Франции, которая примет участие в Олимпийских играх, сообщает France Bleu.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Кино
Андрей Плахов о культурной политике
Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку на фоне коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сократить ключевую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%, чтобы обезопасить американскую экономику от последствий вспышки нового коронавируса.
Экономика
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка
Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Общество
Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране
На фоне ситуации с коронавирусом, японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки в магазинах своей страны.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.
Здоровье
Почти 30 человек наблюдаются в Алтайском крае из-за коронавируса
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».
Экономика
Фактор для брокера
Финансовые группы БКС и «Финам» заявили о планах по запуску факторинга.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам
Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Общество
Над НОВАТЭКом восходит «Звезда»
Северо-Гыданский участок является одним из десяти, которые в 2016 году Минприроды зарезервировало под СПГ-проекты НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.