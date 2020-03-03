с чего всё началось

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома». По предварительным данным, пострадали семь человек.

Здоровье Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.

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Здоровье На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

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