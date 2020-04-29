Происшествия

ТАССТАСССледователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области

Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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Экс-замглавы Курганской области обвинили в злоупотреблении полномочиями

РБК10:16

Задержан бывший первый замгубернатора Курганской области

URA.Ru09:09

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

РИА Новости09:37

Задержан бывший замгубернатора Курганской области

РЕН ТВ10:32

Бывший первый замглавы Курганской области задержан за злоупотребление полномочиями

Интерфакс09:41

Задержан бывший первый загубернатора Курганской области Сергей Пугин

Znak.com09:05

Опубликовано видео задержания бывшего первого замгубернатора Курганской области

ТАСС09:39
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Общество

Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин

В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
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Общество

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
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Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54
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Здоровье

Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей

Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом.
РИА Новости 07:31
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Политика

Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики

По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик «Академик Черский» завершает переход через Северное море и приближается к берегам Дании.
Евразия Daily 03:28
Происшествия

Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой

У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
Наука

Фундаментальная физическая константа может оказаться непостоянной

Naked Science вчера в 09:08
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Здоровье

В Минздраве объяснили, как лечиться при бессимптомном коронавирусе

Министерство здравоохранения России опубликовывало пояснение, в котором сказано, как лечиться при коронавирусе без симптомов.
ФедералПресс 06:54
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Происшествия

Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва

Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:51
2
Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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Наука

Эксперты рассказали о главных причинах появления рака

Главной причиной развития злокачественных опухолей считаются ненаследственные мутации.
Rusargument 26 апреля в 03:51
Армия и оружие

Шесть новых военных медцентров откроют в России 30 апреля

Новые лечебницы по указанию президента России военные возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:52
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Единоборства

Серроне не хотел выходить на бой с Макгрегором

Бойцы провели бой на турнире UFC 246. Победа досталась Макгрегору, он нокаутировал Серроне, прозвище которого "ковбой", в первом раунде.
Газета.Ru 09:20
2
Политика

Косачев: обвинения Amnesty International в адрес России деструктивны

Обвинения в нарушении прав человека из-за требований карантина, выдвинутые Amnesty International в адрес России, безосновательны и деструктивны, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 29 апреля, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 05:08
Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
4
Политика

Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает

Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 16:01
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Здоровье

Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
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Общество

Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной

О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
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Культура

Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
9
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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