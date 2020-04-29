Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 456

Общество Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции. 15

Общество В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19. 16

Энергетика Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. 244

Здоровье Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом. 1

Политика Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик «Академик Черский» завершает переход через Северное море и приближается к берегам Дании.

Происшествия Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.

Общество Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе". 780

Здоровье В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 632

Политика Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая. 2

Общество Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 183

Наука Эксперты рассказали о главных причинах появления рака Главной причиной развития злокачественных опухолей считаются ненаследственные мутации.

Политика Косачев: обвинения Amnesty International в адрес России деструктивны Обвинения в нарушении прав человека из-за требований карантина, выдвинутые Amnesty International в адрес России, безосновательны и деструктивны, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 29 апреля, сообщает РИА Новости.

Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля. 4

Политика Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса. 698

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 61

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 98

Здоровье Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа. 1