Происшествия
RT на русскомСК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. Как сообщили в ведомстве, в интернете были опубликованы призывы к экстремизму, а также угрозы в адрес судьи.
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Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.
с чего всё началось
Телеграм-канал «Опер слил» утверждает, что один из задержанных написал комментарий, ставший поводом для уголовного дела, под фотографией судьи Тверского суда Алексея Криворучко, выносившего приговор фигуранту «московского дела» Павлу Устинову (впоследствии приговор был смягчен).Дождь14:25
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Недвижимость
В Новой Москве исчезнут новостройки
На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы.
Lenta.ru 11:35
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:17
Армия и оружие
Крупный военный конвой США направился в район Алеппо
Большой конвой США, состоящий из 172 единиц военной техники, включающей танки, 10 ноября замечен движущимся в район Алеппо и Аль-Ракки.
News.ru вчера в 16:28
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Политика
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Наука
Люди приобретают способность распознавать собачьи эмоции с возрастом
Результаты исследования показали, что, хотя способности к распознаванию некоторых эмоциональных проявлений зверей являются врожденными, умение достоверно определять эмоции собак приходит с возрастом и опытом.
Naked Science 13:14
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Здоровье
Специалисты рассказали, чем опасно крафтовое пиво
Вечерний курьер 07:53
Культура
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Экономика
Основатель Uber продал часть акций за $500 млн
Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал часть своих акций за $547 млн, следует из сообщения о смене структуры владения, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Коммерсантъ 17:35
Политика
Шойгу прибыл в Египет для переговоров о военном сотрудничестве
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где запланировано проведение переговоров с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.
РЕН ТВ 16:16
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Ugpressa.ru вчера в 11:10
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Новые Известия 01:27
Происшествия
Семья выпавшей из окна женщины с детьми не считалась неблагополучной
Семья женщины, которая утром 11 ноября выпала из окна квартиры в Бабушкинском районе столицы вместе с двумя своими детьми, не состояла на учете как неблагополучная.
Москва 24 02:55
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Общество
Поправившаяся на 9 кг Кардашьян надела обтягивающее платье
Звезда реалити выбрала для выхода очень обтягивающее открытое платье от Versace со змеиным принтом.
Wday.ru 00:14
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна 09 ноября в 07:08
Наука
Ученые создали самый черный материал в мире
11.11.19 Инженерам из Массачусетского технологического университета удалось создать материал, который поглощает 99,995% солнечного света.
Портал Поиск 00:49
Происшествия
Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки
В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Петербургский дневник 09:49
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Футбол
«Барселона», «Атлетико» и «МЮ» следят за 17-летним хавбеком «Ренна»
По информации источника, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Чемпионат 16:27