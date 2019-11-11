с чего всё началось

Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. Как сообщили в ведомстве, в интернете были опубликованы призывы к экстремизму, а также угрозы в адрес судьи.

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

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