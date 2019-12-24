Происшествия

Право.руПраво.руСК задержал двух высокопоставленных сотрудников ФТС

Российский Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства. По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.
РИА Новости04:18

Подробнее о событии

Генерала ФТС и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ04:48

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

РБК04:37

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Московский Комсомолец04:10

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

РИА Новости04:18

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

RT на русском04:29

СК задержал двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы

ТАСС04:04

СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

РЕН ТВ04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Политика

Путин назвал возможное изменение в Конституцию

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
Lenta.ru 10:51
Наука

Физики охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO

МедиаПоток 03:40
Спорт

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь российским чистым спортсменам на предстоящих Олимпийских играх, это будет «красивая страница» в отношениях Белоруссии и России.
RT на русском 08:03
Единоборства

73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд

73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Спорт-Экспресс вчера в 18:11
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 11:14
Общество

Начальник первого поезда в Крым не успел войти в состав до отправления

РБК 08:51
Общество

ОСК отложила сдачу ледокола «Виктор Черномырдин»

Срок передачи «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин» перенесен с конца 2019 года на первый квартал 2020 года, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.
Взгляд.ру 09:55
Политика

Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР

Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Российская газета 10:23
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Политика

Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik провокацией

Действия Эстонии в отношении информагентства Sputnik являются планомерной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 09:39
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.
Lenta.ru 10:53
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru 22 декабря в 22:00
Кино

Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика

Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
НТВ 04:23
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Армия и оружие

Минобороны РФ обеспечило жильем более 60 тысяч военнослужащих

За последние пять лет более 60 тысяч военнослужащих, стоявших в очереди за квартирами, получили жилье от Минобороны России, заявил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.
ТК Звезда 10:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Instanews Media 04:09
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга

Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
BFM.ru 08:12
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Спорт

Исполком ОКР поддержал РУСАДА в споре с WADA

Наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с решением WADA о признании РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Вести.Ru 04:59
Происшествия

Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

ТАСС 08:14
Футбол

Появились даты игр «Ростова» с «Ахматом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Сочи»

9 марта «Ростову» предстоит сыграть с ЦСКА, 15 марта встретиться с «Локомотивом», а 20 марта померяться силами с соседями из Краснодарского края, командой «Сочи».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:23
Политика

В СПЧ не одобрили поведение журналиста Екатерины Винокуровой

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что давно знаком с Екатериной Винокуровой и уважает ее.
ФедералПресс 10:03
Происшествия

Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Новостной фронт 10:01
Армия и оружие

Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе

РИА Новости 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное