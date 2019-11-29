Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она пояснила, что следствие установило его личность, проанализировав записи камер видеонаблюдения.
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с чего всё началось
По данным
 Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок».
Новый Деньвчера в 07:03

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В Москве арестовали нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева

Интерфакс05:00

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу фигуранта «московского дела» Суровцева через день после задержания

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Суд арестовал фигуранта «дела 27 июля» Суровцева

РБК04:46

Сотрудницу транспортного управления МВД по ЦФО обвиняют в крупном мошенничестве

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Суд арестовал участника несогласованной акции 27 июля Суровцева

Москва 2404:56

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

РИА Новости04:54

Суд арестовал на два месяца участника несогласованной акции в Москве 27 июля С.Суровцева

Агентство Москва04:50
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
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В Краснотурьинске школьники 40 минут на морозе ждали депутата Шипулина

На кадрах видео, которое прислал подписчик группы, видно, что ведущие решили провести зарядку с детьми, чтобы согреться.
ТагилСити.ру 06:45
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Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет

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ТАСС 05:12
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Главу ростовского Минздрава отправили под домашний арест

ТАСС 12:48
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Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
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Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Газета.Ru 11:45
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Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Россия отправила в Сирию гигантский груз

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В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
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Президент Чехии назвал власовцев предателями родины

Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
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Политика

Трамп обсудит с лидерами НАТО противодействие России

В начале декабря в Лондоне президент США Дональд Трамп встретится с лидерами других стран НАТО, чтобы обсудить отношение альянса с Россией и противодействие ей.
Вести.Ru 12:41
Экономика

В Тульской области построят никотиновый завод

Никотиновый завод появится в Узловой.
Тульская служба новостей 12:48
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
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Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

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Мультсериал «Симпсоны» хотят закрыть. Такой информацией поделился написавший саундтрек для проекта композитор Дэнни Эльфман.
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«Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

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Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17

Наблюдатели от России и других стран смогут принять участие в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17.
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Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию

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Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
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