с чего всё началось

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она пояснила, что следствие установило его личность, проанализировав записи камер видеонаблюдения.

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

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