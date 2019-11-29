Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она пояснила, что следствие установило его личность, проанализировав записи камер видеонаблюдения.
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По данным
 Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок».
Новый Деньвчера в 07:03

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В Москве арестовали нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева

Интерфакс05:00

Суд арестовал фигуранта «дела 27 июля» Суровцева

РБК04:46

Суд в Москве арестовал Суровцева, обвиняемого в нападении на росгвардейца 27 июля

ТАСС05:24

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу фигуранта «московского дела» Суровцева через день после задержания

Медиазона10:20

Суд арестовал участника несогласованной акции 27 июля Суровцева

Москва 2404:56

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

РИА Новости04:54

Суд арестовал на два месяца участника несогласованной акции в Москве 27 июля С.Суровцева

Агентство Москва04:50
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Армия и оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
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На Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
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Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Происшествия

Коллектор угнал машину должницы с ребенком внутри

В городе Верхняя Пышма (Свердловская область) владелец микрофинансовой организации угнал у должницы автомобиль, не заметив трехлетнюю девочку внутри машины.
Рамблер 06:55
Общество

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Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru 08:33
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Газета.Ru 09:44
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Политика

Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
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Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика

Польский политик признал заслуги Красной Армии и подвергся травле

Lenta.ru 09:57
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Общество

В Петербурге ограничили вход на станцию «Площадь Восстания»

АиФ Санкт-Петербург 10:15
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10
Общество

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Производители и продавцы техники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты.
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«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
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Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
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Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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В России отзывают почти 36 тысяч автомобилей Mazda CX-7

Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
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Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10

В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
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В ДНР приняли закон о государственной границе

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Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
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В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ

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Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы

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