Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК задержал главу администрации Новочеркасска

По данным следствия, будучи мэром города Зверево в 2017 году Зюзин получил взятку на сумму более 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации (название не указывается). В деле также участвовала занимавшая должность заместителя главы Зверево Альбина Порошина.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Ростовский областной суд пересмотрит дело осужденной Альбины Порошиной

Donday.ru08:38

Глава администрации Новочеркасска задержан по подозрению в крупной взятке

1rnd.ruвчера в 14:46

Главарь администрации Зюзин: еще один член команды Голубева может пойти под суд

Блокнот Ростов-на-Дону05:31

Главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина сдала следствию Альбина Порошина

Donnews.ru05:05

В СК подтвердили информацию о задержании мэра Новочеркасска

ТАСС04:29

СК подтвердил задержание главы Новочеркасска

РИА Новости04:37

Игоря Зюзина задержали по делу о взятке, за которую уже сидит его бывший заместитель

161.ru05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Футбол

Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

LiveSport.ru 08:59
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес

Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе

Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Uznayvse.ru 14 октября в 18:35
Политика

Киев требует распустить ДНР и ЛНР

Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Общество

Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
News.ru 05:33
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Экономика

Евтушенков и партнёры получат эксклюзивное право на «Ессентуки»

Отныне выпуск минеральной воды под брендами с источников КМВ может принадлежать лишь одной компании – «Холдинг Аква», которая уже отвечает за «Нарзан» и «Славяновскую».
Победа 26 05:09
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Футбол

«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

Матч ТВ вчера в 07:31
ЖКХ

Для оплаты услуг ЖКХ курянам могут вернуть единую квитанцию

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ и поможет лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям, в свою очередь, — контролировать рост тарифов.
ГТРК Курск вчера в 03:21
Армия и оружие

Беларусь ждет судьба Югославии: Но Лукашенко не Броз Тито, а Путин точно – не Сталин

Наконец, как объявлено, в ноябре 2019 года в Белоруссию должны прилететь первые четыре новеньких истребителя С-30СМ (из числе 12 таких самолетов, уже законтрактованных в России).
Свободная Пресса 01:43
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Уралинформбюро 06:55
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Технологии

В джунглях Камбоджи найдена затерянная столица Кхмерской империи

С 9 по 15 век нашей эры в Юго-Восточной Азии доминировала могущественная Кхмерская империя.
Вести.Наука 07:44
Происшествия

Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru вчера в 03:58
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Общество

Россия восстановила авиасообщение с Грузией

Напомним, президент России Владимир Путин приостановил воздушное сообщение с Грузией 8 июля 2018 года после антироссийских митингов в стране.
Сусанин 09:45
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Гончарук заявил, что не слушает ультраправую группу «Сокира Перуна»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он не является фанатом ультраправой группы «Сокира Перуна», на чьем выступлении он оказался в воскресенье, 13 октября.
Украина.ру 09:25
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Политика

Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу

Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 09:25
Кино

Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»

Газета Metro 13 октября в 10:47
Спорт

Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.
Газета.Ru 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное