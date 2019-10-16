Происшествия
Газета.RuСК задержал главу администрации Новочеркасска
По данным следствия, будучи мэром города Зверево в 2017 году Зюзин получил взятку на сумму более 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации (название не указывается). В деле также участвовала занимавшая должность заместителя главы Зверево Альбина Порошина.
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Главарь администрации Зюзин: еще один член команды Голубева может пойти под суд
Блокнот Ростов-на-Дону05:31
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Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Шоу-бизнес
Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Общество
Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Экономика
Евтушенков и партнёры получат эксклюзивное право на «Ессентуки»
Отныне выпуск минеральной воды под брендами с источников КМВ может принадлежать лишь одной компании – «Холдинг Аква», которая уже отвечает за «Нарзан» и «Славяновскую».
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
ЖКХ
Для оплаты услуг ЖКХ курянам могут вернуть единую квитанцию
Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ и поможет лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям, в свою очередь, — контролировать рост тарифов.
Армия и оружие
Беларусь ждет судьба Югославии: Но Лукашенко не Броз Тито, а Путин точно – не Сталин
Наконец, как объявлено, в ноябре 2019 года в Белоруссию должны прилететь первые четыре новеньких истребителя С-30СМ (из числе 12 таких самолетов, уже законтрактованных в России).
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Технологии
В джунглях Камбоджи найдена затерянная столица Кхмерской империи
С 9 по 15 век нашей эры в Юго-Восточной Азии доминировала могущественная Кхмерская империя.
Происшествия
Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки
Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
Общество
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Напомним, президент России Владимир Путин приостановил воздушное сообщение с Грузией 8 июля 2018 года после антироссийских митингов в стране.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Политика
Гончарук заявил, что не слушает ультраправую группу «Сокира Перуна»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он не является фанатом ультраправой группы «Сокира Перуна», на чьем выступлении он оказался в воскресенье, 13 октября.
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
Политика
Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу
Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Кино
Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»
Спорт
Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство
Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.