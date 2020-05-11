Происшествия
РБКСК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры. Об этом сообщается на сайте областного управления СК. Ранее Telegram-канал Mash и телеканал РЕН ТВ передали, что организатором хосписа является Дмитрий Новиков.
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Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
Политика
Саакашвили пообещал Грузии голод из-за Украины
«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — подчеркнул Саакашвили, напомнив о разнице размеров стран.
Lenta.ru 03:46
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Общество
Путин предложил в два раза увеличить минимальное пособие по уходу за ребенком
"Гражданам нужно оказать прямую помощь" - заявил президент, обращаясь к россиянам.
Эхо Москвы 09:33
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на «Евровидении-2021»
Участники группы Little Big заявили о своём желании представлять Россию в конкурсе «Евровидения» в 2021 году.
Петербургский дневник 00:25
Общество
Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.
Life.ru 08:00
Общество
Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США
Принц Гарри записал свое первое видеообращение после переезда в Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 22:10
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика
Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Игры
«Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы
Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.
3DNews 07:24
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Футбол
Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения
Чемпионат 08:25
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели иранского военного в Сирии
В марте иранские СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного Фархада Дабириана, который какое-то время командовал частями в Пальмире.
РИА Новости 09:10
Общество
Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая
С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Хоккей
Андрей Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым»
«Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнёрам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!» – написал Кареев.
Чемпионат 07:42
Происшествия
Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми
45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
Вакцина от коронавируса может «не соответствовать ожиданиям»
Вакцина от коронавируса COVID-19 станет широко доступной не раньше середины 2021 года, считают в правительстве Германии.
Вести.Ru 09:01
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03