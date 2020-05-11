В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры. Об этом сообщается на сайте областного управления СК. Ранее Telegram-канал Mash и телеканал РЕН ТВ передали, что организатором хосписа является Дмитрий Новиков.

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

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