Происшествия

РБКРБКСК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры. Об этом сообщается на сайте областного управления СК. Ранее Telegram-канал Mash и телеканал РЕН ТВ передали, что организатором хосписа является Дмитрий Новиков.
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СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске

РИА Новости05:48

В Красногорске задержан организатор хосписа, где в результате пожара погибли девять человек

Агентство Москва04:03

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске частного хосписа

Интерфакс04:16

Хронология пожаров в домах престарелых в России, которые привели к жертвам

ТАСС05:37

Задержан организатор частного хосписа в Красногорске, где произошел пожар

Москва 2404:11

Задержан владелец сгоревшего хосписа для пожилых

Московский Комсомолец05:20

Организатора хосписа, где погибли люди, допрашивают

РЕН ТВвчера в 19:12
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Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
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Политика

Саакашвили пообещал Грузии голод из-за Украины

«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — подчеркнул Саакашвили, напомнив о разнице размеров стран.
Lenta.ru 03:46
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Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
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Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений

Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Общество

Путин предложил в два раза увеличить минимальное пособие по уходу за ребенком

"Гражданам нужно оказать прямую помощь" - заявил президент, обращаясь к россиянам.
Эхо Москвы 09:33
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
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Музыка

Группа Little Big хочет представить Россию на «Евровидении-2021»

Участники группы Little Big заявили о своём желании представлять Россию в конкурсе «Евровидения» в 2021 году.
Петербургский дневник 00:25
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Общество

Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.
Life.ru 08:00
Общество

Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США

Принц Гарри записал свое первое видеообращение после переезда в Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 22:10
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Политика

Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней

В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
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Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
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Политика

Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
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Игры

«Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы

Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.
3DNews 07:24
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Футбол

Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения

Чемпионат 08:25
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели иранского военного в Сирии

В марте иранские СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного Фархада Дабириана, который какое-то время командовал частями в Пальмире.
РИА Новости 09:10
Общество

Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая

С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Хоккей

Андрей Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым»

«Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнёрам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!» – написал Кареев.
Чемпионат 07:42
Происшествия

Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми

45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Вакцина от коронавируса может «не соответствовать ожиданиям»

Вакцина от коронавируса COVID-19 станет широко доступной не раньше середины 2021 года, считают в правительстве Германии.
Вести.Ru 09:01
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
65
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
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