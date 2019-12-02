Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга. В результате погибли 19 человек и еще 19 были госпитализированы с различными травмами.
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В УГИБДД Забайкалья прошли обыски после автокатастрофы под Сретенском

Московский Комсомолец Чита09:58

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

Известия08:52

Следователи задержали организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

Газета.Ru09:31

Обыски прошли в УГИБДД Забайкалья после ДТП с упавшим в реку автобусом

Zab.RU09:21

СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

РИА Новости09:41

СК задержал организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

ТАСС08:48

Следователи провели обыски в УГИБДД после автокатастрофы под Сретенском

Чита.Ру09:14
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии причин для снятия санкций с России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.
RT на русском 09:50
Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Экономика

Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора

Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
АБН 05:44
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Футбол

Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч»

В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Вести.Ru 03:45
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Хайтек+ 03:11
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 04:17
Спорт

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
RT на русском 07:30
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Политика

Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний

Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:22
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 00:43
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
Экономика

В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов

Правительство России одобрило правила распределения грантов между регионами страны, губернаторы которых отличились самыми высокими показателями эффективности.
УтроNews 09:03
Политика

Зеленский назвал единственный способ прекратить конфликт в Донбассе

Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), который пройдет в Париже 9 декабря.
Rambler News Service 10:01
Политика

Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.
Rambler News Service 09:07
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Наука

Исследование: у кошек есть «выражения лиц», но люди их не считывают

Чтобы подтвердить свою догадку, исследователи показали видеоролики с кошками людям из 85 стран и попросили описать, что они чувствуют.
Хайтек 08:15
Футбол

Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»

В воскресенье украинец принял участие в тренировке команды в общей группе. В октябре 22-летний футболист перенес операцию на колене.
Матч ТВ 05:55
Политика

В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
РБК 08:44
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии

News.ru 09:45
Армия и оружие

США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии

Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Экономика сегодня вчера в 19:02
Происшествия

В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 09:53
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
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