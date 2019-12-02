Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга. В результате погибли 19 человек и еще 19 были госпитализированы с различными травмами.
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Здоровый водитель исправного автобуса

Национальная служба новостей11:00

СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

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СК задержал организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

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Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

Известия08:52

Следователи задержали организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

Газета.Ru09:31

В Забайкалье провели обыски в управлении ГИБДД после ДТП с автобусом

РБК09:48
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Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
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В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек.
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