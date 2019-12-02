Происшествия
Российская газетаСК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга. В результате погибли 19 человек и еще 19 были госпитализированы с различными травмами.
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Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
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Водителей в Азове предупредили об ухудшении погодных условий
Прежде чем начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
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Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Происшествия
В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина
В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек.
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
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Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
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«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в этом году посвящены музыке британских композиторов, а сопровождать концерты фестиваля будет выставка Томаса Гейнсборо.
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Баскетболисты казанского УНИКСа нанесли поражение московскому ЦСКА в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
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Диана Шурыгина официально развелась с мужем
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях
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В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Общество
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Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова примерила усы своего отца
Елизавета Пескова примерила усы своего знаменитого отца, который занимает пост пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.