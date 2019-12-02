В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга. В результате погибли 19 человек и еще 19 были госпитализированы с различными травмами.

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

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