с чего всё началось

В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

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