Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Светлана Петренко
В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 06:00
с чего всё началось
«Сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия)»,— сказала
 госпожа Петренко.
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СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

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