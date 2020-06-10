Происшествия
РИА НовостиСК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
с чего всё началось
«Сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия)»,— сказала госпожа Петренко.Коммерсантъ05:36
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«Норникель» назвал «неоправданно жесткой мерой» задержание руководства ТЭЦ-3
Московский Комсомолец06:06
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
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В России резко подешевели медицинские маски
Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
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Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
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Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
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Названа еще одна причина часто мыть руки
Ученые рассказали, почему важно часто мыть руки.
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Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы
По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
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Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
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В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
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Происшествия
МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП
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Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер Иван Стебунов заявил, что сообщения СМИ о том, что он вместе с женой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент ДТП, устроенного последним в Москве, не соответствуют действительности.
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Космос
Солнечная обсерватория НАСА замечает комету ATLAS в потоке солнечного ветра
Клочковатая дымка, движущаяся от левого края снимка, представляет собой солнечный ветер, потоки заряженных частиц, постоянно вырывающихся с поверхности Солнца и создающих «пузырь», в котором находятся Земля и другие планеты.
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В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию
Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
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Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
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Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
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Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
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С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
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На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24