с чего всё началось

В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый - Евгений Ерзунов - был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково. После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по ст. 296 УК РФ.

Следственный комитет задержал в аэропорту Внуково третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда, сообщает ведомство. Речь идет о Евгении Ерзунове, которого перед вылетом из Москвы задержали в рамках дела о публичных призывах к экстремизму и угрозе убийством.

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