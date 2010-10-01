Происшествия
Чита.РуСК задержал владельца разбившегося в Забайкалье автобуса
Рейсовый автобус Kia Grandbird, вёзший 44 человека из Кокуя и Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнгу и, перевернувшись, упал на лёд. Погибли 18 пассажиров и водитель.
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Владельца разбившегося в Забайкалье автобуса проверяли в текущем году три раза
Общая газета.RUвчера в 16:12
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Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Гаджеты
Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Здоровье
Почти все поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы
Почти все поликлиники края стали работать дольше. Новый график работы медучреждений с 8.00 до 20.00 в будни и субботу.
Происшествия
Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Политика
Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России
Оржель заявил, что цена на газ не должна быть политической, и это не должна быть скидка, передает ТАСС.
Общество
Путин одобрил закон о штрафах за хранение данных россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 18 млн руб. за хранение личных данных россиян за пределами России, призывы к экстремизму и повторный отказ передать ключи шифрования ФСБ.
Происшествия
Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье
Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Общество
Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
Если Зеленский не договорится с Путиным в Париже – его порвут
В результате люди разочарованы такой политикой.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Футбол
Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
Гаджеты
Deepcool Gammaxx GT V2: башенный кулер для процессоров AMD и Intel
Компания Deepcool анонсировала процессорный охладитель Gammaxx GT V2, рассчитанный на использование в настольных компьютерах игрового класса.
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Общество
Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда
Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.