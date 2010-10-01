Происшествия

Чита.РуЧита.РуСК задержал владельца разбившегося в Забайкалье автобуса

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Рейсовый автобус Kia Grandbird, вёзший 44 человека из Кокуя и Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнгу и, перевернувшись, упал на лёд. Погибли 18 пассажиров и водитель.
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Владельца автобуса, который рухнул с моста в реку в Забайкалье трижды штрафовали за нарушение правил перевозки

Эхо Москвывчера в 09:30

СК задержал владельца разбившегося в Забайкалье автобуса

Чита.Ру08:49

Владельца слетевшего с моста автобуса за год трижды штрафовали

Русская Планетавчера в 09:16

Владельца разбившегося в Забайкалье автобуса проверяли в текущем году три раза

Общая газета.RUвчера в 16:12
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Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Life.ru 30 ноября в 14:01
Транспорт

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ТАСС 03:33
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Евразия Daily 06:09
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Российская газета 06:02
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Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России

The GEEK 06:06
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
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Почти все поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы

Почти все поликлиники края стали работать дольше. Новый график работы медучреждений с 8.00 до 20.00 в будни и субботу.
КП - Барнаул вчера в 22:57
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM 11:44
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Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
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АБН 05:44
Политика

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Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Lenta.ru 10:33
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Политика

Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России

Оржель заявил, что цена на газ не должна быть политической, и это не должна быть скидка, передает ТАСС.
Взгляд.ру 05:35
Общество

Путин одобрил закон о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 18 млн руб. за хранение личных данных россиян за пределами России, призывы к экстремизму и повторный отказ передать ключи шифрования ФСБ.
Коммерсантъ 10:40
Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
ТВ Центр вчера в 05:09
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Общество

Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Коммерсантъ 10:19
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
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В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Шоу-бизнес

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7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Политика

Если Зеленский не договорится с Путиным в Париже – его порвут

В результате люди разочарованы такой политикой.
REGNUM 01:03
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
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Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
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В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
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Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
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ГЛАС.RU вчера в 22:21
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