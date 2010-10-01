Рейсовый автобус Kia Grandbird, вёзший 44 человека из Кокуя и Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнгу и, перевернувшись, упал на лёд. Погибли 18 пассажиров и водитель.

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