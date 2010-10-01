Происшествия
Чита.РуСК задержал владельца разбившегося в Забайкалье автобуса
Рейсовый автобус Kia Grandbird, вёзший 44 человека из Кокуя и Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнгу и, перевернувшись, упал на лёд. Погибли 18 пассажиров и водитель.
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Владельца разбившегося в Забайкалье автобуса проверяли в текущем году три раза
Общая газета.RUвчера в 16:12
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Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российских регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Авто
ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу
В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.
Финансы
Банк России назвал главные угрозы для экономики
Россия в высокой степени интегрирована в мировую экономику и не изолирована от внешних угроз, отмечают в ЦБ.
Шоу-бизнес
Лиза Пескова запустила маску с усами отца в Instagram
Первыми маску, придуманную Елизаветой, примерили сам Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.
Экономика
Пакистан вернёт России $93,5 млн долга
Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Политика
Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму
Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Здоровье
Лучшую диету мира для похудения назвали учёные
Американские учёные назвали лучшую диету мира, которая может помочь похудеть.
Политика
Активист Майдана рассказал, как побег в ФРГ превратил его жизнь в ад
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Авто
Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России
Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Политика
Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Политика
80 лет назад началась советско-финская война
Футбол
Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах
Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.