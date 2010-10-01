Происшествия

Чита.РуЧита.РуСК задержал владельца разбившегося в Забайкалье автобуса

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Рейсовый автобус Kia Grandbird, вёзший 44 человека из Кокуя и Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнгу и, перевернувшись, упал на лёд. Погибли 18 пассажиров и водитель.
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Владельца автобуса, который рухнул с моста в реку в Забайкалье трижды штрафовали за нарушение правил перевозки

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СК задержал владельца разбившегося в Забайкалье автобуса

Чита.Ру08:49

Владельца слетевшего с моста автобуса за год трижды штрафовали

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Общая газета.RUвчера в 16:12
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В декабре в ряде российских регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

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Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму

Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».
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Американские учёные назвали лучшую диету мира, которая может помочь похудеть.
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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
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SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

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