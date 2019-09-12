Общество
Российская газетаКрасноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
По данным следствия, 5 сентября 2019 года ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями представитель администрации школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.
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В СК проверят руководство сосновоборской школы из-за конфликта с прической ученика
ТВК11 сентября в 23:39
Следователи начали проверку из-за претензий красноярской школы к причёске ученика
Говорит Москва11 сентября в 13:02
«Экстравагантной» прической четвероклассника из Сосновоборска заинтересовался СК
Байкал2411 сентября в 16:23
«Всех под «канадку» - у нас такого нет!» СК проверяет школу, где ученика «травили» из-за прически
КП - Красноярсквчера в 05:16
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
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Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Политика
Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе
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Московский Комсомолец 03:24
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Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика
Зеленский назвал своим «счастьем» посадку Порошенко в тюрьму
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите YES-2019 намекнул о необходимости посадки бывшего украинского лидера Петра Порошенко, сообщает Strana.ua.
Московский Комсомолец 03:32
Политика
Парламент Украины досрочно прекратил полномочия ЦИК
Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.
РИА Новости 04:29
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Культура
Принц Карим Ага Хан IV посетил Казань
Сегодня же, в четверг, выйдет в обращение марка, посвящённая архитектурной премии Ага Хана с изображением Казанского Кремля.
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Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери
Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
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Gazeta.SPb вчера в 14:36
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Экономика
«Жёсткий» Brexit может вызвать ситуацию, аналогичную кризису 2008 года
Выход Великобритании из Евросоюза без договора является самым серьёзным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимым с кризисом 2008 года, заявил председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги.
News.ru 02:59
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США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике
Российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» сошел с орбиты Земли, сообщили ВВС США.
Взгляд.ру 04:33
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Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе.
Газета.Ru 04:25
Армия и оружие
В США оценили снайперскую винтовку «Винторез»
В США массмедиа оценили снайперскую винтовку «Винторез».
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Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
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Медведева стала второй на турнире в Канаде после короткой программы
Фигуристка Евгения Медведева получила 75,14 балла за короткую программу на турнире Autumn Classic International.
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Футбол
Лещук признан лучшим игроком московского «Динамо» в августе
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Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
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