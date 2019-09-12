Общество
ИзвестияСК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу. Об этом пресс-служба сообщила на сайте ведомства.
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Следователи начали проверку из-за претензий красноярской школы к причёске ученика
Говорит Москвавчера в 13:02
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Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 06:28
Политика
Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным
Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 20:14
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
К 70-летней маме главы штаба Навального пришли с обысками
Челябинские силовики пришли с обысками в квартиру матери главы штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых.
Znak.com вчера в 08:41
Происшествия
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:56
Технологии
В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы
Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
Российская газета вчера в 03:32
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Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru вчера в 08:35
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Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета 08 сентября в 18:32
Армия и оружие
Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля будут построены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму.
Национальная служба новостей вчера в 01:01
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Политика
«Газпром» пообещал скидку Украине за отказ от реверса газа
Украина перестала закупать российский газ в 2015 году и перешла на поставки из Европы через реверс.
Ruposters.ru 09 сентября в 11:39
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.
Evo-rus.com 10 сентября в 09:14
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Согласно информации, оглашенной главой российского подразделения компании Skoda Яном Прохазка, обновленный бюджетный лифтбэк чешской марки под названием Rapid выйдет в продажу в РФ в конце зимы – начале весны 2020 года.
Daily-Motor.Ru вчера в 10:37
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Армия и оружие
ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии
ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.
Взгляд.ру вчера в 09:58
Авто
Китайцы показали во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron
По данным производителя, от 0 до 100 км/час Hongqi S9 разменяет за 1,9 секунды, что на 0,6 с. быстрее, чем суперкар Bugatti Chiron.
Известия вчера в 05:21
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Порье
Сам Нурмагомедов, одержавший 28-ю победу при нуле поражений, после перелета признался, что как соперник Дастин Порье сильнее Конора Макгрегора.
Российская газета вчера в 23:52
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
RT на русском вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Армия и оружие
«Лучший самолет Путина» мир не оценил: Су-57 не может найти покупателя
Могло бы показаться, что в противостоянии с американским истребителем F-35, который до недавнего времени считался лучшим в мире, российский самолет начинает выигрывать и составлять достойную конкуренцию.
Свободная Пресса вчера в 06:55
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Футбол
Воспитанник «Барселоны» возмущен непопаданием в основной состав
В сезоне-2019/20 Аленья сыграл за «Барселону» лишь 46 минут в проигранном матче с «Атлетиком» (0:1). Контракт 21-летнего полузащитника с каталонским клубом действует до 2022 года.
ODDS.ru вчера в 06:12
Музыка
Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной»
Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.
Life.ru вчера в 19:58
Технологии
На Крымском мосту устанавливают железнодорожную автоматику
На дороге, которая проложена на железнодорожной части Крымского моста, устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов.
Мойка78 вчера в 03:12