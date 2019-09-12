Общество
ИзвестияСК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу. Об этом пресс-служба сообщила на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Как пишет информационный проект «Борус», 1 сентября директриса общеобразовательной школы №4 Людмила Пестова сделала четверокласснику Прохору Ильиных замечание за стрижку — у него выбриты виски, обесцвеченные волосы собраны в хвост.Медиазонавчера в 11:50
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Следователи начали проверку из-за претензий красноярской школы к причёске ученика
Говорит Москвавчера в 13:02
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Политика
В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста
Номер один 09 сентября в 10:54
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Происшествия
В Вологде крысы покусали школьников во время урока
Завуч школы пояснила, что никакой опасности не существует. По ее словам, детей покусали не крысы, а мыши, пишет Вологда-поиск.
7 новостей 00:23
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 10 сентября в 02:10
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Политика
Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:54
Политика
Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона
По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.
Вести.Ru вчера в 23:28
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце
Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
Телепрограмма вчера в 12:36
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Экономика
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Политика
Умер премьер-министр королевства Тонга
В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
Комсомольская правда 00:39
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
RT на русском 01:04
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Авто
Названы лучшие коммерческие автомобили года в России
Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
Автоновости дня вчера в 11:15
Политика
Дочь Цемаха рассказала о судьбе отца после обмена заключенными – кадры
Российский Диалог вчера в 12:56
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами
МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .
Вести.Ru вчера в 22:31
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Наука
Посмертное изгнание
Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.
N+1 вчера в 09:24
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 10 сентября в 06:04
Наука
В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42