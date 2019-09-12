с чего всё началось

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу. Об этом пресс-служба сообщила на сайте ведомства.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Происшествия В Вологде крысы покусали школьников во время урока Завуч школы пояснила, что никакой опасности не существует. По ее словам, детей покусали не крысы, а мыши, пишет Вологда-поиск.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Политика Медведев назвал наиболее бедные слои населения К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Политика Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.

Политика Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Шоу-бизнес Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Экономика Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Политика Умер премьер-министр королевства Тонга В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.

Политика Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Авто Названы лучшие коммерческие автомобили года в России Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Наука Посмертное изгнание Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.

Политика Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.