Общество
ИзвестияСК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу. Об этом пресс-служба сообщила на сайте ведомства.
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Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия 18:34
Футбол
Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
Ответный матч пройдет 26 сентября.
Советский спорт 13:49
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
RT на русском 21:00
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Футбол
Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат 16:09
Здоровье
Врач назвала первый признак больных легких
Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Medical Note 21:55
Армия и оружие
В Крыму построят первые для РФ вертолетоносцы
«Совершенно секретно»: В мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму заложат первые два российских универсальных десантных корабля (УДК).
Совершенно секретно 02:26
Общество
«Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование
В России существует острая нехватка профессионалов в IT-индустрии, указывает «Яндекс», поэтому компания обещает к 2022 г. подготовить 100 000 IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в этой сфере сегодня.
Ведомости 13:22
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ вчера в 05:51
Политика
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета 21:24
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Происшествия
Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам
Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Космос
Астрономы нашли воду на экзопланете в обитаемой зоне
Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.
Известия 17:04
Театры
Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон
RT на русском 12:19
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета 21:15
Общество
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости 17:44
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Захарова напомнила о фейковых заявлениях Болтона о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
ФАН 05:48