Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
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с чего всё началось
«Глава ведомства поручил тщательно проверить все обстоятельства происшедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты»,— сообщается на сайте
 СКР.
Коммерсантъ07:01

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СКР заинтересовался делом о нападении сотрудника генпрокуратуры на полицейского

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