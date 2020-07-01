Происшествия
Российская газетаСК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
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с чего всё началось
«Глава ведомства поручил тщательно проверить все обстоятельства происшедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты»,— сообщается на сайте СКР.Коммерсантъ07:01
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В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
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Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Все предприятия обязаны подать заявление, в которых обязуются выполнять все санитарно-эпидемиологические нормы.
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В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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