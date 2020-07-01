с чего всё началось

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.

Общество На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 6,3K

Политика Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела. 77

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 960

Политика Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу. 69

Наука Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры. 22

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году. 691

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 31

Армия и оружие Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. 25

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 57

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,4K

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,1K

Шоу-бизнес Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. 106