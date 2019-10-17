Происшествия

Газета.RuГазета.RuШкольницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Как отмечается, из-за нанесенных побоев девочка попала в больницу.
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с чего всё началось

Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании

Учащиеся школы №2 в Поронайске избили одноклассницу после уроков. Инцидент произошел 15 октября, когда девочка на последнем уроке напомнила учителю, что та забыла задать домашнее задание. Теперь ученица лежит в больнице, и ее мама переживает, что эту историю могут замять, будто ничего и не было.
Сахалин.Инфо01:38

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Российские четвероклассники избили сверстницу за напоминание о домашнем задании

Lenta.ru03:24

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости06:32

В деле об избиении поронайской школьницы разберутся следователи

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Следственный комитет проверит информацию об избиении ученицы на Сахалине

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На Сахалине проверяют информацию об избиении девочки за напоминание о домашнем задании

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