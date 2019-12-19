Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов. Адвокат отметил, что его клиенты получили соответствующие уведомления.
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с чего всё началось

Дело о крушении Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления

Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.
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