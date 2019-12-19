Происшествия
РИА НовостиСК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов. Адвокат отметил, что его клиенты получили соответствующие уведомления.
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с чего всё началось
Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.Интерфакс07:16
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СК прекратил дело о нарушении правил полетов по факту крушения Ту-154 под Сочи
Кубанские новости07:28
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