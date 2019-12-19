Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов. Адвокат отметил, что его клиенты получили соответствующие уведомления.
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с чего всё началось

Дело о крушении Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления

Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Интерфакс07:16

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Следствие прекратило дело о нарушении правил полетов после крушения Ту-154 Минобороны

ТАСС07:33

СКР прекратил расследование дела о крушении Ту-154 в Сочи

Газета.Ru10:11

Адвокат сообщил о закрытом уголовном деле о крушении Ту-154 под Сочи

РБК08:35

Дело об авиакатастрофе Ту-154 под Сочи закрыто

Коммерсантъ07:57

В СК закрыли дело о крушении Ту-154 в Сочи

Кубань 2410:31

СК прекратил дело о нарушении правил полетов по факту крушения Ту-154 под Сочи

Кубанские новости07:28

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости07:02
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Общество

Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти

Российская газета 08:48
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru 12:24
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Армия и оружие

Опубликованы кадры запуска ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ

Дальность - 300 км. Сообщается, что BrahMos в сочетании с высокими характеристиками истребителя Су-30МКИ позволят индийским военно-воздушным силам наносить высокоточные удары на большие расстояния в любых погодных условиях по любым целям в море или на суше как днем, так и ночью.
Российская газета вчера в 05:04
Наука

В Китае запустят искусственное Солнце

Evo-rus.com 07:52
Политика

В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа

Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
RT на русском вчера в 20:19
Экономика

Россиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Lenta.ru вчера в 12:17
Происшествия

Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой

Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
RT на русском 13:18
Общество

Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 10:33
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Гаджеты

Microsoft продолжит поддержку Windows 7

Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
The GEEK 08:41
Футбол

Жёсткий фол стал причиной драки во время футбольного матча в Аргентине

Чемпионат 13:47
Политика

Евросоюз продлил секторальные санкции против России

Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.
REGNUM 09:04
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 06:57
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 10:44
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Общество

Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
REGNUM 12:34
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
РИА Новости 07:39
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Происшествия

В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

РБК 13:58
Общество

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Политика

Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции

Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
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Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
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Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

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Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе

Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
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Елизавета Глинка
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
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