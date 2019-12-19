Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.

с чего всё началось

Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о крушении в 2016 году в Сочи самолета Ту-154, следовавшего в Сирию, сообщает РИА "Новости". Адвокат Игорь Трунов заявил, что СК уведомил потерпевших, что дело об авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления.

СК закрыл уголовное дело о крушении в Сочи самолета Ту-154

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