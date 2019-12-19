Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК закрыл уголовное дело о крушении в Сочи самолета Ту-154

Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о крушении в 2016 году в Сочи самолета Ту-154, следовавшего в Сирию, сообщает РИА "Новости". Адвокат Игорь Трунов заявил, что СК уведомил потерпевших, что дело об авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления.
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Дело о крушении Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления

Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Интерфакс07:16

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Дело о крушении ТУ-154 над Черным морем закрыли за отсутствием состава преступления

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В СК закрыли дело о крушении Ту-154 в Сочи

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СК прекратил дело о нарушении правил полетов по факту крушения Ту-154 под Сочи

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Дело об авиакатастрофе Ту-154 под Сочи закрыто

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Адвокат сообщил о закрытом уголовном деле о крушении Ту-154 под Сочи

РБК08:35

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости07:02
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