Происшествия
Газета.RuСК закрыл уголовное дело о крушении в Сочи самолета Ту-154
Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о крушении в 2016 году в Сочи самолета Ту-154, следовавшего в Сирию, сообщает РИА "Новости". Адвокат Игорь Трунов заявил, что СК уведомил потерпевших, что дело об авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления.
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с чего всё началось
Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.Интерфакс07:16
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СК прекратил дело о нарушении правил полетов по факту крушения Ту-154 под Сочи
Кубанские новости07:28
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