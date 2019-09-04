Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

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