Политика
РИА НовостиСК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Экономика
Орешкин предложил наказывать банки за рост закредитованности россиян
Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Вести.Финанс 05:00
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Общество
В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника
Каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками, а позволять школьнику сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, отмечает «РИА Новости».
Известия 01:18
Наука
Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака
Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.
Клопс 02:37
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Музыка
Михаил Боярский показал клип на песню «Хорошего Питера»
Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню "Хорошего Питера" на телеканале "78".
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Политика
Иран сомневается в возможности соглашения с Европой по ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран и Европа вряд ли достигнут соглашения по ядерной сделке.
Коммерсантъ 04:50
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Летевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси.
Известия 01:35
Общество
Economist представил рейтинг лучших городов мира
Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество
Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном
ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
REGNUM 06:41
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество
В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер
Росбалт вчера в 22:31
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Газета.Ru вчера в 10:48