Политика

РИА НовостиРИА НовостиСК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
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