Политика
РЕН ТВСК заочно предъявил обвинение напавшему на посольство РФ украинцу
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение украинцу Владимиру Кошовенко, который в марте 2016 года вместе с другими участниками беспорядков в Киеве напал на российское посольство.
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Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Наука
У бабочек-ручейников обнаружили новый орган чувств
В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.
Машины и Механизмы 02 сентября в 13:07
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Политика
Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения
США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Известия 11:33
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.
РБК 12:10
Политика
Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Происшествия
ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ 11:13
Политика
Огонь против России: Бедрос Киркоров объяснил заявление МИД Болгарии
Народный артист России и Болгарии, певец Бедрос Киркоров осудил заявление МИД Болгарии, назвавшего "сомнительным историческим тезисом" освобождение Европы в результате победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:19
Политика
Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Виторган поддержал Собчак после критики ее фильма
Бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган тоже прокомментировал пост телеведущей.
Дни.ру 10:49
Авто
Jeep готовит версию внедорожника Wrangler с дизельным мотором V6
Слухи о появлении американского внедорожника Jeep Wrangler с дизельным турбомотором под капотом, стали появляться еще в феврале 2013 года.
CarsWeek.ru 07:56
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Футбол
Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:12
Экономика
Трейдерам-экспортерам продукции АПК будут предоставляться предэкспортные льготные кредиты
Как пояснила Лут, речь идет о льготном кредитовании именно экспортеров, не производителей сельхозпродукции.
Финмаркет 11:13
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Политика
В Британии депутаты приняли ко второму чтению законопроект по брекситу
Члены палаты общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Великобритании из Евросоюза на три месяца, был рассмотрен во втором чтении.
RT на русском 12:42
Политика
Путин поручил ввести доплаты работникам первичного звена медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил правительству установить ежемесячные дополнительные выплаты медицинским работникам организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
EastRussia 00:57
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
Стрелок палил по колесам автомобилей и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Политика
Названа зарплата Зеленского за август
Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
Московский Комсомолец 11:28
Кино
Вышел дебютный трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом
Культуромания 12:40
Общество
На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений
В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
REGNUM 12:26