Гражданину Украины заочно предъявили обвинение в нападении на Посольство РФ в Киеве. Об этом 4 сентября информирует пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, 6 марта 2016 года Владимиру Кошовенко вместе с другими участниками беспорядков в Киеве напал на российское посольство.

СК заочно предъявил обвинение напавшему на посольство России в Киеве

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