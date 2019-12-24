Происшествия

РБКРБКСК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
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Генерала ФТС и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ04:48

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

РБК04:37

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

RT на русском04:29

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

РИА Новости04:18

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Московский Комсомолец04:10

СК задержал двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы

ТАСС04:04

СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

РЕН ТВ04:23
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Экономика

Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле

Россия отказывается переходить в торговле с Белоруссией на рублевые расчеты вместо долларовых, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 06:26
Происшествия

В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове

На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Газета.Ru 06:31
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости 03:20
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Происшествия

Суд продлил арест расчленившего аспирантку экс-доцента СПбГУ Соколова

Коммерсантъ 05:48
Происшествия

В Крыму россиянина задержали по делу о госизмене

Гражданина России Ивана Яцкина задержали в Симферополе по подозрению в государственной измене.
Kazanfirst.ru 06:16
Общество

Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ

Lenta.ru 03:08
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Роман с Семеном Слепаковым прокомментировала Светлана Ходченкова

Журналист не смог удержаться и задал актрисе вопрос, который в последнее время волнует всех ее поклонников: он попросил ее прокомментировать слухи о ее романе с 40-летним шоуменом Семеном Слепаковым.
Privet-Rostov.ru 02:14
Финансы

Курс доллара опустился ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
ТАСС 06:14
Политика

Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".
РЕН ТВ вчера в 09:41
Политика

Китай показал на видео взлет клона советского истребителя

Взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong, которых называют клонами советской техники, показали в репортаже китайского телеканала CCTV7.
ФАН 21 декабря в 11:41
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Футбол

«Краснодар» может продать Игнатьева

Все про Спорт ру 04:44
Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ 04:07
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

ТК Звезда 06:29
Политика

Зеленский подписал закон о «перезапуске» ГБР Украины

Президент Украины Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
ИА Новороссия 05:57
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
РБК вчера в 21:08
Происшествия

Число заболевших детей в детсаду под Челябинском увеличилось до 32

РИА Новости 06:42
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru 22 декабря в 15:39
Политика

Киев упростил посещение Крыма для детей

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 06:40
Происшествия

В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

РБК 06:38
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:32
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
RT на русском 06:13
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