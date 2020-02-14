Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Как отмечает пресс-служба ведомства, направлен соответствующий запрос о правовой помощи.
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СК запросил у Канады материалы по делу об уничтожении в Краснодарском крае воспитанников детдома в 1942 году

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СК запросил у Канады данные о возможном участнике геноцида в 1942 году

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