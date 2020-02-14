Происшествия
RT на русскомСК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Как отмечает пресс-служба ведомства, направлен соответствующий запрос о правовой помощи.
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Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Общество
В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
Путин подписал указы о помиловании троих россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Авто
Hyundai представит новый концепт EV Prophecy в Женеве
Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Экономика
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Биатлон
Поршнев пробежит спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с четвертым участником спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Наука
Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Гаджеты
Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Шоу-бизнес
Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк расскажет Малахову её дочь
Родные Анастасии с первого дня выбрали политику молчания и не комментируют ее состояние, чем лишь порождают многочисленные слухи Андрей Малахов предложил старшей дочери Анастасии Анне принять участие в шоу и рассказать о состоянии актрисы, об этом сообщает "Экономика сегодня".
Армия и оружие
Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев
Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
Общество
Минпромторг не хочет запрещать посылки из Китая
Минпромторг России выступил против идеи запретить посылки из Китая.