Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Как отмечает пресс-служба ведомства, направлен соответствующий запрос о правовой помощи.
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СК запросил у Канады материалы по делу об уничтожении в Краснодарском крае воспитанников детдома в 1942 году

Кубанские новости03:23

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

РИА Новости02:48

СК РФ запросил у Канады материалы на возможного участника расстрела детей в 1942 году

Газета.Ru01:48

РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

Интерфакс01:55

СК запросил у Канады данные о возможном участнике геноцида в 1942 году

РБК02:10

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

RT на русском01:29

СК запросил у Канады материалы по делу об уничтожении Ейского детдома в 1942 году

ТАСС01:10
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После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
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Происшествия

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США не заменят российский ракетный двигатель РД-180

Технологическая отсталость не позволяет США заменить собственной разработкой импортируемый из России ракетный двигатель РД-180.
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Политика

В ДНР впервые установили размер минимальной зарплаты

Депутаты приняли закон единогласно. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в ДНР впервые, сообщает Донецкое агентство новостей.
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Сегодня Первый зампред РД Анатолий Карибов принял участие в открытии поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкологического центра в г. Махачкале.
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

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Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

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В Алеппо сбит сирийский вертолет

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Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии

Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
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Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
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Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки

Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
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Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств

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В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ

Депутаты Госдумы получили приглашения на просмотр фильма «ВИЧ в России — эпидемия, о которой не говорят» журналиста Юрий Дудя, просмотр организовал первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов.
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Дамаск снова подвергся ракетному удару

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