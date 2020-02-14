Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Как отмечает пресс-служба ведомства, направлен соответствующий запрос о правовой помощи.

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

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