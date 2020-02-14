Происшествия
RT на русскомСК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Как отмечает пресс-служба ведомства, направлен соответствующий запрос о правовой помощи.
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Армия и оружие
Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе
Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.
Армия и оружие
В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база
Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия».
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Здоровье
В Казахстане заявили о готовности разработать вакцину от коронавируса
«Министерство образования и науки и подведомственные научные центры уже сообщили нам о готовности разработать такую вакцину», — цитирует Биртанова Интерфакс.
Общество
Умер легендарный российский разведчик Алексей Ботян
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Финансы
Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,54-63,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,6 руб. — это на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Армия и оружие
Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)
Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Политика
Захарова назвала причину развала украинского государства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь».
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Общество
Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения
Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.