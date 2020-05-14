Общество

РИА НовостиРИА НовостиСК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Светлана Петренко
В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции.
— Светлана ПетренкоRambler News Service 04:40
с чего всё началось
Следственный комитет России (СК) возбудил уголовные дела в связи с публикацией портретов нацистских вождей в ходе виртуальной акции «Бессмертный полк», сообщает
 пресс-служба СК.
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