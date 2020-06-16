29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.

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