Происшествия
РБКСК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.
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Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве
Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:52
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Общество
СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете
Вечерняя Казань вчера в 10:55
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия 11:49
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Армия и оружие
Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP
Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.
REGNUM 20:28
Авто
Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ
Tvoe-avto.com 05:46
Гаджеты
В сети появились фотографии макетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Деловое.ТВ вчера в 07:51
Политика
Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы
Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится.
Газета.Ru 21:55
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Армия и оружие
В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР
В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
Lenta.ru 23:34
Общество
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru 22:46
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Общество
Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию
После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета 03:10
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа
Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
Пятый канал 14:40
Общество
Житель Уфы рассказал Путину, как живет его семья во время кризиса
Уфимец Михаил Балабанов во время видеоконференции, посвященной реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, рассказал Президенту России Владимиру Путину, как он выкручивается в кризис в поисках работы.
ПроТуймазы вчера в 12:47
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
РИА Новости 17:49
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Общество
В Миссури снесли установленный 140 лет назад памятник Колумбу
Администрация парка Тауэр-Гроув, находящегося в американском городе Сент-Луис (штат Миссури), снесла памятник Христофору Колумбу, который был установлен 140 лет назад, в связи с протестами против расизма и массовым сносом памятников в США.
Московский Комсомолец 23:29