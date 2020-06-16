Происшествия

РБКРБКСК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.
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 СК отмечается, что именно Новожилова в 2017–2018 годах проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске и при этом не проверила оказавшийся аварийным резервуар.
РБК11:15

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На проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске инспектора Ростехнадзора возбуждено дело о халатности

Коммерсантъ12:00

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

РБК11:15

Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в халатности из-за разлива топлива в Норильске

Вести.Ru11:31

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Известия11:29

Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске

RT на русском11:24

На проверявшую ТЭЦ-3 в Норильске сотрудницу Ростехнадзора завели дело

Российская газета11:55

СК возбудил новое уголовное дело из-за разлива топлива в Норильске

РИА Новости11:10
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Общество

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Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
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Общество

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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

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Происшествия

МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
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Происшествия

Водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati

В ночь на 16 июня возле Александровского парка двое сотрудников патрульно-постовой службы и один инспектор ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина с неустановленным лицом.
Lenta.ru 12:16
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
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Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
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Игры

Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий

Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
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Экономика

Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года.
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

Газета.Ru 09:59
Армия и оружие

Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США

Перекраску истребителя выполнила 576-я эскадрилья наземного обслуживания, входящая в состав 64-й эскадрильи "Агрессор", во время учений выполняющей роль противника.
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Игры

«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня

На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One.
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Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Общество

Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
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Гаджеты

Samsung Galaxy Watch 3 с рядом полезных опций дебютируют 5 августа

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Общество

В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками

В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
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Футбол

Друг Мертенса рассказал, что тот не перешел в «Зенит» из-за холода

Мертенс рассказывал другу, что до того, как откликнуться на предложение Бенитеса из „Наполи“, бельгиец мог перейти в „Зенит“.
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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Газета.Ru 07:40
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Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

После нескольких лет развития компания в прошлом году начала сдавать устройство в аренду предприятиям, и сегодня уже любая американская фирма может обзавестись Spot за $74 500.
3DNews 11:48
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Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
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Безработные нижегородцы получат больше денег

Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
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Авто

Новый Citroen C4 показался на видео

Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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