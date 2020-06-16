Происшествия
РБКСК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.
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Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
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Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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Российская газета 09:53
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Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
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Ибрагимович может уйти из «Милана» в «Хаммарбю»
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