с чего всё началось

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Происшествия Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек. 1K

Энергетика WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. 1,5K

Политика В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области. 273

Происшествия Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся. 42

Шоу-бизнес Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова. 557

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,5K

Религия Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. 231

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 700

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 91

Экономика РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 232

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи "Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении. 481

Хоккей Роман Ротенберг оценил вероятность появления в КХЛ еще одного клуба из Петербурга Вице-президент СКА Роман Ротенберг не исключает появления в Континентальной хоккейной лиге еще одного клуба из Санкт-Петербурга.

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 135

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 21

Здоровье Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов. 2

Политика Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России. 454

Транспорт В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте. 249