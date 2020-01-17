с чего всё началось

Сама Мазина заявила, что невиновна и готова оказывать следствию необходимую помощь. Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями". Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Политика Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.

Наука Астрономы впервые измерили затухание коронального магнитного поля во время вспышки на Солнце Американские астрономы под руководством Грегори Флейшмана (Gregory Fleishman) из Технологического университет Нью-Джерси впервые смогли определить не только величину коронального магнитного поля, но и его изменение во времени в течение крупной вспышки в сентябре 2017 года.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.

Общество Актеры МХАТ Горького подали в суд на театр Ряд артистов труппы МХАТ имени Горького, несогласные с политикой нового руководства театра, подала иск в Пресненский суд Москвы по факту нарушения их права на работу.

Политика Путин предложил пост премьер-министра Мишустину Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.

Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.

Политика В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.

Политика Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.