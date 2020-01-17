Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК завел дело на главу минздрава Саратовской области

Сама Мазина заявила, что невиновна и готова оказывать следствию необходимую помощь. Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями". Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
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с чего всё началось
Как сообщает
 следственное управление, госпоже Мазиной вменяют ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), другим, пока не установленным сотрудникам министерства здравоохранения Саратовской области — ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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