Происшествия
Газета.RuСК завел дело на главу минздрава Саратовской области
Сама Мазина заявила, что невиновна и готова оказывать следствию необходимую помощь. Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями". Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
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Как сообщает следственное управление, госпоже Мазиной вменяют ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), другим, пока не установленным сотрудникам министерства здравоохранения Саратовской области — ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).Коммерсантъ09:53
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