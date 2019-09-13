Происшествия
BFM.ruСК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
СКР по Центральному округу Москвы завел уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тысяч россиян без их ведома из ПФР в частные фонды.
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Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы.Коммерсантъвчера в 19:13
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Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
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Газета Кемерова 09:14
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Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку
Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
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Цорн прокомментировал возможность возвращения в «Спартак» Дзюбы
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Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
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Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
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Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж
Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
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Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
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Кроссовер Genesis GV70 выйдет в 2021 году
На рынке новинка, построенная на базе седана G70, появится в 2021 году.
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Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
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В США объявили лауреатов знаменитой Шнобелевской премии
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