Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы.

с чего всё началось

СКР по Центральному округу Москвы завел уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тысяч россиян без их ведома из ПФР в частные фонды.

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

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