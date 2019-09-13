Происшествия
BFM.ruСК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
СКР по Центральному округу Москвы завел уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тысяч россиян без их ведома из ПФР в частные фонды.
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с чего всё началось
По версии следствия, в 2017–2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).Коммерсантъвчера в 19:13
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