с чего всё началось

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК. Тело малолетнего мальчика без признаков насильственной смерти нашли на балконе квартиры в жилом доме в городе Николаевск-на-Амуре 5 января.

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.

Политика Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Общество Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Путешествия Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.

Авто В Сети показали рендеры Bugatti Arrow Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.

Экономика Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.

Армия и оружие Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.