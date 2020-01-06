Происшествия
РБКСК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК. Тело малолетнего мальчика без признаков насильственной смерти нашли на балконе квартиры в жилом доме в городе Николаевск-на-Амуре 5 января.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram.Lenta.ru07:44
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Политика
Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.
Общество
В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода
По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель отправилась в отпуск в компании солиста One Direction
Адель отдыхает в компании солиста One Direction Гарри Стайлса. Папарацци заметили британских поп-звезд на пляже.
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Космос
Опубликованы снимки галактики «Годзилла» с телескопа «Хаббл»
Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Армия и оружие
Японцы признали российский истребитель самым быстрым в мире
Издание Yahoo News Japan опубликовало новую статью, в рамках которой японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился мнением об истребители МиГ-25 российского производства.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Путешествия
Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Авто
На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada
Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Автоспорт
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место в классе грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Дакар».
Происшествия
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже
В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Авто
В Сети показали рендеры Bugatti Arrow
Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.
Кино
«Золотой глобус» за лучший фильм получила драма «1917»
Сэм Мендес награжден в категории «Лучший режиссер» за военную драму «1917» о событиях Первой мировой войны.
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Армия и оружие
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Здоровье
Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Кино
Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel
Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
Армия и оружие
Шойгу поговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Ирана
Российский министр обороны Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Хоккей