Происшествия

РБКРБКСК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК. Тело малолетнего мальчика без признаков насильственной смерти нашли на балконе квартиры в жилом доме в городе Николаевск-на-Амуре 5 января.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram
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Lenta.ru07:44

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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

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В Хабаровском крае младенец умер от переохлаждения на балконе

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В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе

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Младенец замерз на балконе в Хабаровском крае

Московский Комсомолец22:08

СК: возбуждено дело после смерти младенца на промороженном балконе

РЕН ТВ20:24

СК завел дело после гибели ребенка на балконе под Хабаровском

Газета.Ru20:48
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Украина показала новейший беспилотный истребитель

Украинское издание Defense Express опубликовало материал, в котором рассказало о том, что вооруженные силы страны провели официальную демонстрацию новейшего турецко-украинского беспилотного истребителя весом до 1 тонны, а также управляемого через специальные спутниковые системы.
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Верховный лидер Ирана Хаменеи возглавил церемонию прощания с Сулеймани

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Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана

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Политика

США начали разрабатывать санкции против Ирака

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Lenta.ru 22:45
Происшествия

В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку

В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на региональное СК.
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Хачанов победил в стартовом матче сборных России и Норвегии на ATP Cup

Карен Хачанов принес первое очко сборной России в противостоянии с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 22:48
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости 22:32
Авто

Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер

Информацию о новой модели не раскрывают, но было отмечено, что помимо выпуска новинки, планируется и серьезное обновление уже существующих кроссоверов.
Tvoe-avto.com вчера в 02:57
Происшествия

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru вчера в 22:21
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости вчера в 07:50
Армия и оружие

Австралийцы вооружатся беспилотными ведомыми в середине 2020-х годов

N+1 03 января в 01:56
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 22:14
Здоровье

Тюменские врачи планируют снизить младенческую смертность к 2024 году на 20%

Врачи Тюменской области перевыполнили показатели снижения младенческой смертности в 2019 году и планируют добиться их снижения в течение следующих пяти лет еще на 20%.
ТАСС 22:08
Политика

В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
РИА Новости 16:45
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
РИА Новости 02:56
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 16:21
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru 11:10
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Известия 19:32
Политика

Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии

Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
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Армия и оружие

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
News.ru 12:16
Космос

Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле

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Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

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StarHit.ru 10:00
Общество

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
Коммерсантъ 18:51
Здоровье

Диетолог перечислил продукты для борьбы с раком желудка

ToDay News Ufa 13:11
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