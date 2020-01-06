с чего всё началось

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК. Тело малолетнего мальчика без признаков насильственной смерти нашли на балконе квартиры в жилом доме в городе Николаевск-на-Амуре 5 января.

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

Общество В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 191 рубль или 69 тыс. рублей в месяц по сравнению с 64,5 тыс. в прошлом году.

Армия и оружие Украина показала новейший беспилотный истребитель Украинское издание Defense Express опубликовало материал, в котором рассказало о том, что вооруженные силы страны провели официальную демонстрацию новейшего турецко-украинского беспилотного истребителя весом до 1 тонны, а также управляемого через специальные спутниковые системы.

Политика США отказали в визе главе МИД Ирана США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.

Политика США начали разрабатывать санкции против Ирака США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.

Авто Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер Информацию о новой модели не раскрывают, но было отмечено, что помимо выпуска новинки, планируется и серьезное обновление уже существующих кроссоверов.

Происшествия Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.

Здоровье Тюменские врачи планируют снизить младенческую смертность к 2024 году на 20% Врачи Тюменской области перевыполнили показатели снижения младенческой смертности в 2019 году и планируют добиться их снижения в течение следующих пяти лет еще на 20%.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.

Путешествия Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.

Политика Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.