Происшествия
РБКСК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
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Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 18 сентября в 11:36
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда 18 сентября в 08:59
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия
Якутского шамана Александра Габышева задержали в Бурятии
В Бурятии в 20-ти километрах от границы Иркутской области задержали якутского шамана Александра Габышева.
Восток-Телеинформ вчера в 02:11
Политика
Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
RT на русском 05:56
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, рассказал, что звезда «Моей прекрасной няни» делала МРТ головного мозга за год до своей третьей беременности.
Телепрограмма 05:43
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Игры
В ноябре выйдет игра про «Терминатора»
Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru вчера в 15:01
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском 18 сентября в 18:24
Происшествия
Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
Известия 04:22
Гаджеты
Старт продаж iPhone 11 в России
ITZine.ru 05:03
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкульта Мосолова
Басманный суд Москвы в четверг принял решение об аресте замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Павла Мосолова.
Московский Комсомолец вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Армия и оружие
Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны
На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Армия и оружие
США рассматривают три варианта развития событий по Ирану
Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.
Pravda.Ru 05:36
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru вчера в 11:17