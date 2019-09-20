Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

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