Происшествия
РБКСК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
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с чего всё началось
Ночью 20 сентября возле железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» произошло ЧП. Сотрудники РЖД услышали пистолетные выстрелы.Городской телеканал (Брянск)00:31
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Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Гаджеты
В Москве стартовала продажа нового iPhone
Национальная служба новостей 04:31
Политика
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Авто
В России сертифицирован новый китайский кроссовер
Документ действителен до 16 сентября 2022 г. 3-рядный 7-местный GAC GS8 имеет следующие габариты: длина — 4 836 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 770 мм, база — 2 800 мм.
UsedCars.ru вчера в 10:50
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Технологии
Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim
Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Армия и оружие
Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.
Журналистская правда 04:15
Политика
Разведение сил в Донбассе сорвано Киевом на встрече Контактной группы
Украинская сторона сорвала разведение сил в Донбассе, так как не согласилась подписать договор, об этом сообщил представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов.
Экономика сегодня 18 сентября в 11:53
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 09:24
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Общество
Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes
По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34