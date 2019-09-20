Происшествия

РБКРБКСК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
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с чего всё началось

У вокзала «Брянск-I» застрелили двоих сотрудников Спецсвязи

Ночью 20 сентября возле железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» произошло ЧП. Сотрудники РЖД услышали пистолетные выстрелы.
Городской телеканал (Брянск)00:31

Подробнее о событии

Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске

РИА Новости07:49

Названы основные версии расстрела сотрудников спецсвязи в Брянске

РЕН ТВ03:53

Опубликованы фото застреленных в Брянске сотрудников спецсвязи

Брянские новости11:21

В связи с нападением на спецсвязь в Брянске введены дополнительные меры безопасности

Новости Брянска05:59

В СМИ выложили фото убитых в Брянске сотрудников спецсвязи

БрянскToday07:31

Появилась ориентировка на убийц сотрудников Спецсвязи в Брянске

Наш Брянск.Ru07:12

Погибший в Брянске сотрудник спецсвязи в молодости снимался в кино

Городской телеканал (Брянск)10:55
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Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

RT на русском 09:53
Гаджеты

В Москве стартовала продажа нового iPhone

Национальная служба новостей 04:31
Политика

Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

РБК 09:44
Авто

В России сертифицирован новый китайский кроссовер

Документ действителен до 16 сентября 2022 г. 3-рядный 7-местный GAC GS8 имеет следующие габариты: длина — 4 836 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 770 мм, база — 2 800 мм.
UsedCars.ru вчера в 10:50
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие

Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Технологии

Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim

Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Армия и оружие

Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.
Журналистская правда 04:15
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Путешествия

Краснодарский край и Крым обогнали Турцию по итогам летнего отдыха

Известия 05:00
Политика

Разведение сил в Донбассе сорвано Киевом на встрече Контактной группы

Украинская сторона сорвала разведение сил в Донбассе, так как не согласилась подписать договор, об этом сообщил представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов.
Экономика сегодня 18 сентября в 11:53
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 09:24
Политика

«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа

В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

Культуромания 01:08
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Кино

Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

URA.Ru 11:01
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Московский Комсомолец 04:15
Политика

Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Общество

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика

В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Наука

Загрязнение воды признано одной из главных причин рака

Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Политика

Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
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