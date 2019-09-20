с чего всё началось

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.

Авто В России сертифицирован новый китайский кроссовер Документ действителен до 16 сентября 2022 г. 3-рядный 7-местный GAC GS8 имеет следующие габариты: длина — 4 836 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 770 мм, база — 2 800 мм.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Технологии Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.

Армия и оружие Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.

Политика Разведение сил в Донбассе сорвано Киевом на встрече Контактной группы Украинская сторона сорвала разведение сил в Донбассе, так как не согласилась подписать договор, об этом сообщил представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов.

Политика «Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.

Происшествия Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.

Политика Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.

Общество Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Наука Загрязнение воды признано одной из главных причин рака Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.