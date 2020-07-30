Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил
 уголовное дело в отношении россиянки, проживающей в Израиле и трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ11:25
Подробнее о событии
РБК

СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

РБК10:28
Известия

Иностранка незаконно получила три бюллетеня для голосования по Конституции РФ

Известия09:24
РИА Новости

СК: гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании

РИА Новости09:08
Интерфакс

Проголосовавшая трижды по Конституции израильтянка стала подследственной

Интерфакс09:22
Эхо Москвы

В Москве возбудили уголовно дело в отношении россиянки, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции

Эхо Москвы10:04
Дождь

СК завел уголовное дело против россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле по поправкам к Конституции

Дождь08:53
ТАСС

СК возбудил уголовное дело в связи с тем, что гражданка РФ в Израиле проголосовала трижды

ТАСС08:52

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2,1K

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК10:11
497

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК13:02
6

Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что причиной его конфликта с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым в полуфинале Кубка России стало поведение соперника на футбольном поле.
РБК спорт05:33
1