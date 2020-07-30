СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.