СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки
В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил
уголовное дело в отношении россиянки, проживающей в Израиле и трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции.
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