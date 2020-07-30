Общество
РБКСК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки
В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Политика
ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки
Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Наука
Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию
Доктор 07:50
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Аргентинская газета Clarin обратила внимание на опубликованное российским Минобороны видео, которое было снято во время проведения учений Центрального военного округа с участием танков Т-72БЗ.
Военное дело 00:05
Происшествия
На севере Москвы поврежден магистральный газопровод
Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
ТАСС 11:02
Происшествия
В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера
В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт).
РБК 04:42
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
Гаджеты
Специалисты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
Эксперты аналитической фирмы Research.me, совместно с AliExpress Россия выяснили, на что именно обращают внимание россияне при покупке смартфонов.
МедиаПоток 09:54
Футбол
Саудовские инвесторы отказались от идеи покупки «Ньюкасла»
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers вышли из процесса покупки «Ньюкасла».
Sport24.ru 10:44
Общество
ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля
Федеральная служба безопасности 30 июля задержала в Петербурге депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля.
АБН 10:37
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Армия и оружие
Опубликовано видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии
В сети появилось видео задержания бойцов ЧВК, которых обвинили в намерении дестабилизировать обстановку в Белоруссии во время президентских выборов.
Anews вчера в 13:34
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40
Происшествия
СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского
Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Общество
В России начали выдавать водительские права нового образца
Российские автомобилисты начали получать водительские удостоверения нового образца.
Известия 10:42
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Футбол
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии
Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело, сообщает The Independent.
Sports.ru 09:12
Здоровье
В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице
Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
Футбол
Карапетян поблагодарил болельщиков «Сочи» и попрощался
Нападающий поблагодарил сочинских болельщиков и рассказал, что ему было очень приятно играть за Сочи.
Вести Сочи 10:50
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Политика
Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
REGNUM 08:18