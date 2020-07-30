Общество

РБКРБКСК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.
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СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

РБК10:28

Иностранка незаконно получила три бюллетеня для голосования по Конституции РФ

Известия09:24

СК возбудил уголовное дело в связи с тем, что гражданка РФ в Израиле проголосовала трижды

ТАСС08:52

СК: гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании

РИА Новости09:08

В Москве возбудили уголовно дело в отношении россиянки, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции

Эхо Москвы10:04

СК завел уголовное дело против россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле по поправкам к Конституции

Дождь08:53

Проголосовавшая трижды по Конституции израильтянка стала подследственной

Интерфакс09:22
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России

«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
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Политика

ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки

Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
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Происшествия

Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

ТАСС 09:20
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Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Новый Век 07:49
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Наука

Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию

Доктор 07:50
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Аргентинская газета Clarin обратила внимание на опубликованное российским Минобороны видео, которое было снято во время проведения учений Центрального военного округа с участием танков Т-72БЗ.
Военное дело 00:05
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Происшествия

На севере Москвы поврежден магистральный газопровод

Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
ТАСС 11:02
Происшествия

В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера

В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт).
РБК 04:42
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России

Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
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Гаджеты

Специалисты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона

Эксперты аналитической фирмы Research.me, совместно с AliExpress Россия выяснили, на что именно обращают внимание россияне при покупке смартфонов.
МедиаПоток 09:54
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Футбол

Саудовские инвесторы отказались от идеи покупки «Ньюкасла»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers вышли из процесса покупки «Ньюкасла».
Sport24.ru 10:44
Общество

ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля

Федеральная служба безопасности 30 июля задержала в Петербурге депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля.
АБН 10:37
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Политика

Трамп предложил отложить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Армия и оружие

Опубликовано видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии

В сети появилось видео задержания бойцов ЧВК, которых обвинили в намерении дестабилизировать обстановку в Белоруссии во время президентских выборов.
Anews вчера в 13:34
Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40
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Происшествия

СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского

Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
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Общество

В России начали выдавать водительские права нового образца

Российские автомобилисты начали получать водительские удостоверения нового образца.
Известия 10:42
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Футбол

Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии

Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело, сообщает The Independent.
Sports.ru 09:12
Здоровье

В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице

Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
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Футбол

Карапетян поблагодарил болельщиков «Сочи» и попрощался

Нападающий поблагодарил сочинских болельщиков и рассказал, что ему было очень приятно играть за Сочи.
Вести Сочи 10:50
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
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Политика

Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям

Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
REGNUM 08:18
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