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СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

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Происшествия СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.

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